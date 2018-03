Boeing a produit son 10 000ème Boeing 737

Article publié le 14 mars 2018 par David Dagouret

Le 13 mars, le constructeur américain a célébré la sortie d'usine de son 10 000ème B737 qui sera livré à la compagnie Southwest Airlines.

Une cérémonie a eu lieu sur le site Boeing de Renton près de Seattle pour célébrer la sortie d'usine du 10 000ème exemplaire d'un appareil de la famille Boeing 737. Le 10 000ème Boeing 737 est un Boeing 737 Max 8 qui sera livré à la compagnie américaine Southwest Airlines.

Avec ce 10 000ème Boeing 737, l'appareil a remporté le titre "d’avion commercial le plus produit au monde" décerné par le Guiness World Records. Le 737 détenait déjà ce titre décerné par le Guiness World Records au 5 000ème avion sorti de l’usine de Renton en 2006, un chiffre que la Société avait mis près de quatre décennies à atteindre.

Au cours de l’année 2018, Boeing portera la production de 737 de 47 à 52 unités par mois. Le carnet de commandes de ce programme compte plus de 4 600 avions à ce jour, nourri par les ventes de la dernière version en date, le 737 MAX.

Kevin McAllister, président et CEO de la division Aviation Commerciale de Boeing a déclaré : Ce record incroyable témoigne du travail que nous réalisons chaque jour pour construire l’avion monocouloir le plus fiable et le plus efficient au monde. Ce jalon représente plus de 50 ans de succès et de réalisations accomplis par des milliers d’employés de Boeing hier et aujourd’hui, nos partenaires de la chaîne des fournisseurs et nos clients, les compagnies aériennes du monde entier qui font confiance au 737."

