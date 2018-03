Boeing livre le premier 737 Max 9

Article publié le 22 mars 2018 par David Dagouret

Ce premier Boeing 737 Max 9 a été livré à la compagnie Thai Lion Air.

Boeing et Lion Air Group ont célébré le 21 mars, la livraison du tout premier 737 MAX 9. Cet appareil est immatriculé HS-LSH et rejoindra la flotte de Thai Lion Air, où sa capacité d’emport supplémentaire permettra à la compagnie thaïlandaise de desservir de nouvelles lignes internationales.

Darsito Hendro Seputro, CEO et président de Thai Lion Air a déclaré : "Le 737 MAX 9 répond parfaitement aux besoins de croissance de nos activités en Thaïlande. Le 737 constitue depuis le début l’épine dorsale de notre flotte, et nous nous appuierons sur les capacités supplémentaires de ce nouvel avion pour étendre notre réseau et inaugurer de nouvelles destinations vers le Bangladesh, la Chine et l’Inde."

Le groupe Lion Air est le client de lancement du B737 Max 9 mais est aussi la première compagnie à avoir exploité le MAX 8 en service commercial. La compagnie a également annoncé son engagement d’achat portant sur 50 737 MAX 10. Le Groupe a également commandé 200 exemplaires supplémentaires du 737 MAX et exploite l’une des plus vastes flottes mondiales de Boeing 737.

Kevin McAllister, président & CEO de la division Aviation Commerciale de Boeing a déclaré : "Le groupe Lion Air illustre parfaitement la façon dont la famille 737 MAX propose une solution qui répond à toutes les attentes du marché des monocouloirs. Le Groupe bénéficiera non seulement du rayon d’action et de la capacité d’emport de la famille MAX, mais également des meilleures performances économiques et du plus haut niveau de fiabilité de l’industrie."





Liens commerciaux

Réagissez ! Cliquez ici pour ajouter une réaction à cette actualité

Sur le même sujet