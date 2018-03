Boeing livre le premier B787-10

Article publié le 26 mars 2018 par David Dagouret

Le 25 mars 2018, constructeur américain a livré le premier B787-10 à Singapore Airlines.

Une cérémonie a eu lieu, hier, dans l'usine Boeing de Charleston pour fêter la livraison du premier Boeing 787-10 à la compagnie Singapore Airlines. Le Boeing 787-10, dernier né de la famille des Dreamliner, est le plus long des B787.

Près de 3 000 invités étaient conviés pour célébrer cette livraison à North Charleston, où est construit le dernier né des Boeing 787 Dreamliner. Le 787-10 se distingue par son fuselage allongé qui lui permet de transporter environ 40 passagers supplémentaires pour un total de 330 sièges en configuration standard à deux classes.

Singapore Airlines devient ainsi la première compagnie au monde à exploiter le B787-10 mais également la premier compagnie à exploiter les trois modèles de Dreamliner, le 787-8 et également le 787-9 par l'intermédiaire de sa filiale Scoot.

Goh Choon Phong, directeur général de Singapore Airlines a déclaré : "C’est un honneur pour Singapore Airlines d’être la première compagnie aérienne au monde à prendre livraison de cet avion extraordinaire. Le 787-10 est une formidable réalisation technologique et une véritable œuvre d’art. En nous permettant d’étendre notre réseau et de renforcer nos activités, cet avion constitue un élément important de notre stratégie de croissance mondiale."

Kevin McAllister, président & CEO de la division Aviation Commerciale de Boeing a déclaré : "C’est un grand jour pour tous les employés de Boeing, ainsi que pour nos partenaires et fournisseurs du monde entier. Nous nous réjouissons de livrer le premier 787-10 Dreamliner à Singapore Airlines, l’une des principales compagnies aériennes mondiales. Par ailleurs, nous sommes honorés par ce partenariat et la confiance que nous accorde la compagnie singapourienne, comme en témoignent ses multiples commandes de Dreamliner. Le 787-10 prolongera l’effet Dreamliner auquel nous assistons sur le marché de l’aviation commerciale, grâce à l’expérience de haut niveau que cet appareil procure à ses passagers et à l’efficience hors pair qui aide les compagnies aériennes à ouvrir de nouvelles lignes en réalisant d’importantes économies de carburant et en réduisant leurs émissions."

Singapore Airlines prévoit d’exploiter le 787-10 sur des lignes régulières à partir du mois de mai entre Singapour et Osaka (Japon) et Perth (Australie). Avant l’introduction de ces services, l’avion sera exploité sur certains vols à destination de Bangkok et de Kuala Lumpur dans le cadre de la formation des équipages.

