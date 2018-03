Article publié le 25 mars 2018 par David Dagouret

Le 24 mars, la compagnie belge a présenté son cinquième appareil iconique de Brussels Airlines, l'avion Schtroumpfs.

Une cérémonie à eu lieu, hier, à l'aéroport de Bruxelles afin de célébrer le cinquième avion représentant la Belgique. C'est donc une livrée représentant les "Schtroumpfs" qui a été dévoilée et l'avion immatriculé OO-SND, msn 1838, a été baptisé "Aerosurf".

Cette livrée avait été choisi lors d'un concours appelé "Belgian icon" et c'est une italienne, Marta Mascellani" qui avait remporté ce concours voyant ainsi son dessin affiché sur un Airbus A320 de la compagnie belge.

"L'Aerosmurf" rejoint ainsi les quatre autres appareils représentants la Belgique : Rackam (Tintin), Magritte, Trident (Les Diables Rouges) et Amare (Tomorrowland).

Le nom Aerosmurf est le titre d’une bande dessinée des Schtroumpfs qui raconte l’histoire d’un petit Schtroumpf qui rêve de voler. Le Schtroumpf a essayé de voler de différentes façons mais aucune d’entre elles n’a fonctionné, jusqu’à ce qu’il construise un avion. Depuis lors, le petit Schtroumpf est connu sous le nom d’Aerosmurf.

Tanguy Cartuyvels, VP Marketing chez Brussels Airlines a déclaré : "Pour choisir le design de notre cinquième Belgian Icon, nous avons voulu demander au public ce qu’il aimerait voir voler dans les cieux en tant qu’ambassadeur de la Belgique. C’est pourquoi, l’année passée, nous avons lancé un concours auquel chaque personne dont le cœur bat pour la Belgique, chaque enthousiaste et chaque designer pouvait participer en envoyant leur idée ou leur projet d’avion. Allant des frites au saxophone, le nombre d’idées reçues était impressionnant."

Véronique Culliford, la fille de Peyo et la présidente et fondatrice d’IMPS a quant à elle déclaré : "C’est un honneur de voir que les Schtroumpfs représentent notre pays en tant que Belgian Icon, et c’est une manière fantastique de fêter leur 60ème anniversaire. Mon père serait fier de voir Aerosmurf s’envoler vers les cieux."

