Cathay Pacific lance un vol direct Bruxelles-Hong Kong

Le 25 mars 2018, la compagnie asiatique a inauguré la première liaison directe entre Bruxelles et Hong Kong.

Cathay Pacific a réalisé, dimanche 25 mars, son tout premier vol de Brussels Airport vers Hong-Kong. Seule liaison sans escale reliant la capitale belge et le hub de la compagnie, le vol CX338 a quitté Bruxelles à 13h10 exactement, avec à son bord un effectif complet de 280 passagers.

Avant le départ, une cérémonie a été organisée au niveau de la porte d’embarquement afin de célébrer cet événement.

Les passagers ont pu assister à une danse du lion, tradition chinoise, et à une démonstration de préparation de dim sum. Vinrent ensuite le coupé du ruban et la découpe du gâteau par MM. James Ginns, General Manager Europe de Cathay Pacific, et Arnaud Feist, CEO de Brussels Airport Company. S’étaient également joints aux festivités M. Kris Peeters, Vice-Premier ministre et ministre de l’Économie, ainsi que M. Shirley Lam, Représentant spécial de Hong-Kong pour les affaires économiques et commerciales auprès de l'Union européenne.

James Ginns, General Manager Europe de Cathay Pacific a déclaré : "Nous nous engageons à fournir à nos passagers un choix et une flexibilité toujours accrus, ce dont atteste pleinement cette nouvelle liaison sans escale entre Bruxelles et Hong-Kong. En cette année 2018 qui nous verra proposer de nouvelles destinations en Europe et au-delà, nous sommes fiers de commencer en reliant Hong-Kong, le cœur de l’Asie, à Bruxelles, le cœur de l’Europe."

Arnaud Feist, CEO de Brussels Airport Company a déclaré : "Avec déjà 50 000 voyageurs entre la Belgique et Hong-Kong l’an dernier, la ligne directe vers Hong-Kong offre aux touristes belges un énorme potentiel pour découvrir la culture unique de Hong-Kong, située au confluent de l’Orient et de l’Occident. Les voyageurs d’affaires considèrent même Hong-Kong comme la destination de choix numéro un dans la mesure où elle offre des correspondances pratiques avec l’Asie et l’Australie."

Les horaires de vol de la liaison Bruxelles (BRU) - Hong-Kong (HKG) de Cathay Pacific, valables à partir du 25 mars 2018, sont les suivants (en heures locales) :

CX 339 HKG-BRU 00h35/06h55 Mardi, jeudi, samedi, dimanche

CX 338 BRU-HKG 13h10/06h55 Mardi, jeudi, samedi, dimanche

