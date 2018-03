easyJet inaugure sa nouvelle base à Bordeaux

Article publié le 28 mars 2018 par David Dagouret

La compagnie low-cost a inauguré, aujourd'hui, sa 30ème base en Europe et 6ème base française.

easyJet, a célèbré aujourd’hui l’ouverture de sa 30ème base européenne. Cette nouvelle base est situé à Bordeaux et il s'agit de la 6ème base française. Cette nouvelle base illustre la stratégie de croissance opérée par la compagnie orange en France depuis son implantation. Avec 1 passager easyJet sur 4 qui attérit ou décolle depuis la France, la base de Bordeaux conforte la stratégie réseau de la compagnie.

Grâce à l’ouverture de sa nouvelle base et à l’arrivée de 3 avions implantés à Bordeaux, easyJet est en mesure d’offrir plus de 400 000 sièges supplémentaires cet été.

Au total, les investissements d’easyJet dans la région ont augmenté de 21 % en 2018 permettant de battre un record avec plus de 2,4 millions de sièges disponibles à la vente offrant un choix plus large de destinations et plus de fréquences de vol à des prix intéressants. La compagnie possède désormais presque 30% de parts de marché sur l’aéroport bordelais.

Après avoir annoncé l’ouverture de 8 lignes en fin d’année 2017, easyJet continue d’élargir son catalogue de destinations avec désormais l’ouverture de la liaison Bordeaux – Rhodes dès le 2 mai et jusqu’au 26 octobre à raison d’un vol par semaine. Cette ligne porte le nombre de liaisons easyJet à Bordeaux à 31 dont 14 exclusives.

François Bacchetta Directeur d'easyjet France a déclaré : "Notre croissance sur les régions française facilite la connexion entre Bordeaux et l'Europe avec 69 % de destinations européennes et permet un maillage domestique fort avec 31 % de destinations françaises pour lesquelles l'avion est la seule option de transport. Nous sommes convaincus que la base de Bordeaux rencontrera un fort succès grâce notamment à l'ouverture de 3 destinations citadines (Luxembourg, Tel Abiv et Londres Southend), la desserte de 5 stations balnéaires (Catane, Faro, Héraklion, Ibiza et Rhodes) mais aussi une liaison domestique (Bastia). Toutes ces destinations nous permettrons d'attirer une grande variété de voyageurs."





