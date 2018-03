FLC Group sélectionne l'A321neo pour Bamboo Airways

Article publié le 29 mars 2018 par David Dagouret

Le 26 mars 2018, le groupe vietnamien s'est engagé pour 24 Airbus A321neo.

FLC Group, a signé avec Airbus un protocole d'accord portant sur l'acquisition de 24 A321neo pour les opérations futures de la toute nouvelle compagnie Bamboo Airways.

Cet accord a été signé le 26 mars dernier, à Paris par Trinh Van Quyet, Chairman de FLC Group, et Eric Schulz, Chief Commercial Officer d'Airbus, à l'occasion de la visite officielle en France de Nguy n Phú Tr ng, Secrétaire Général du Comité Central du Parti Communiste vietnamien.

Lors du lancement de ses opérations, prévu en 2019, Bamboo Airways exploitera des appareils dans le cadre de contrats de leasing, jusqu'à la livraison des appareils couverts par le protocole d'accord signé avec Airbus.

La compagnie assurera essentiellement des vols reliant des marchés internationaux et les destinations vietnamiennes de loisirs, et desservira également certaines lignes intérieures.

Trinh Van Quyet, Chairman de FLC Group a déclaré : "Après une étude approfondie des produits concurrents, FLC Group et Bamboo Airways ont opté pour l'A321neo, qui s'avère la solution la plus efficiente pour assurer nos nouvelles opérations. L'A321neo nous permettra de combiner confort et rentabilité, tout en nous offrant la capacité requise pour les services prévus, notamment la desserte de marchés de loisirs, en pleine expansion au Vietnam."

Eric Schulz, Chief Commercial Officer d'Airbus a déclaré pour sa part : "Nous sommes très heureux que FLC Group ait choisi l'A321neo. Une fois encore, cette décision démontre que l'A321 est l’avion de prédilection pour répondre aux besoins du segment milieu de marché, grâce à sa capacité accrue et son coût d'exploitation bien inférieur à celui des avions concurrents. Le Vietnam est l'une des économies les plus dynamiques d'Asie du Sud- Est et nous sommes fiers de notre forte contribution au développement du système de transport aérien au sein de ce marché en pleine expansion."





