French bee recrute à Papeete

Dès aujourd'hui, la compagnie française lance une session de recrutement en Polynésie pour sa nouvelle ligne Paris-Papeete.

French bee, première compagnie française low cost long-courrier et filiale du Groupe Dubreuil, organise les 6, 7 et 8 mars prochains une première session de recrutement à Papeete, en partenariat avec le SEFI, le Service de l'emploi de la formation et de l'insertion professionnelle de la Polynésie française. La compagnie, qui souhaite recruter 30 à 35 personnes pour sa future base, rencontrera plus de 100 candidats présélectionnés.



French bee propose une trentaine de postes de PNC (Personnels Navigants Commerciaux), trois postes de Chef de cabine ainsi qu'un poste de Chef de base. Les nouvelles recrues auront l'opportunité d'évoluer au sein d'une flotte d'A330-300 et d'A350-900 de dernière génération. Les PNC sélectionnés suivront une formation spécifique pour maîtriser les standards de la compagnie, qui se déroulera pendant un mois sur la base opérationnelle de Paris-Orly.



Aurore Fontanaud, Directrice des Ressources Humaines de French bee, a déclaré : "Nous recherchons des personnes enthousiastes et passionnées par la relation client. Travailler pour French bee c'est prendre part à une formidable aventure entrepreneuriale française, et rejoindre une équipe jeune et multiculturelle. Nous avons reçu beaucoup de candidatures, dont la plupart étaient de grande qualité. Nous sommes ravis de l'intérêt que les Polynésiens portent pour notre compagnie. Recruter en local a une importance significative pour nous. Cela nous permet de créer des liens économiques et sociaux forts avec les Polynésiens. C'est pourquoi nous travaillons en étroite collaboration avec le SEFI."



Hina Grepin-Louison, Chef de Service du SEFI, a déclaré : "Nous sommes prêts à accompagner French bee dans ses démarches de recrutement sur le Fenua. En tant qu'opérateur de l'emploi du Pays, nous nous sommes organisés pour apporter notre expertise à French bee dans sa démarche de recrutement. Les candidats ont été particulièrement réceptifs aux offres proposées et nous sommes ravis d'accueillir les demandeurs d'emploi présélectionnés pendant ces trois prochains jours."

