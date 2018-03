Qantas : l'Australie en direct depuis l'Europe

Article publié le 25 mars 2018 par David Dagouret

La compagnie australienne a lancé son vol direct entre Perth et Londres d'une durée de 17h00.

La premier vol direct entre Perth et Londres de Qantas a eu lieu aujourd'hui marquant ainsi le début des vols sans escale entre l'Australie et l'Europe.

Le vol QF9 a décollé vers 19h00 (heure locale) en Boeing 787-9 immatriculé VH-ZND, avec à son bord plus de 200 passagers et 16 membres d'équipage. Après un vol de près de 17h00 le Dreamliner a atterri à Londres Heathrow à 05h00 (heure locale).

En réalité le vol QF9 de Qantas débute à Melbourne pour se rendre à Perth puis s'envole vers Londres sans escale. Avec une distance de 14 498 km, le vol QF9 de Qantas est le troisième plus long vol commercial mais le plus long au monde effectué avec un Boeing 787-9 Dreamliner.

Alan Joyce PDG de Qantas a déclaré : "C'est un vol historique qui ouvre une nouvelle ère du voyage. Pour la première fois, l'Australie et l'Europe ont une ligne aérienne directe. La route originale du Kangourou entre l'Australie et Londres a été lancée en 1947 mais il fallait quatre jours de voyage et sept escales, aujourd'hui, nous pouvons le faire en une seule fois."

Le vol retour, QF10, a décollé ce dimanche à 13h30 (heure locale) de Londres Heathrow. Il doit atterrir, demain, lundi 25 mars, à 11h00 (heure locale).

