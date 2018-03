Ryanair s'associe avec Niki Lauda pour le développement de Laudamotion en Autriche

Article publié le 22 mars 2018 par David Dagouret

La compagnie low-cost acquerra 75% de la compagnie autrichienne.

Ryanair a annoncé le 20 mars dernier, avoir conclu un accord avec Mr Niki Lauda afin de soutenir son plan de développement et de croissance de LaudaMotion, une compagnie aérienne autrichienne basée à Vienne.

LaudaMotion détient un CTA appartenant à Niki Lauda qui a récemment acquis une grande partie des biens de l’ancienne compagnie Niki Airline, comprenant un appareil A320, et débutera prochainement un service de vols réguliers et charters au départ de l’Allemagne, l’Autriche et la Suisse principalement vers des destinations touristiques méditerranéennes.

Par cet accord Ryanair fera l’acquisition d’une participation initiale de 24.9% de LaudaMotion qui s’élèvera rapidement à 75% sous couvert de l’approbation des autorités de la concurrence de l’UE. Niki Lauda présidera le Conseil de la compagnie aérienne et supervisera l’implémentation de sa stratégie afin de bâtir une compagnie aérienne autrichienne fructueuse aux tarifs les plus bas. Ryanair apportera un soutien financier et managérial à LaudaMotion ainsi que la location avec service de 6 appareils pour l’été 2018 afin de permettre à LaudaMotion de compléter un vaste programme de vols avec 21 appareils.

Le coût de cet investissement à 75% (si approuvé par l’UE) sera en dessous de 50 millions d’euros bien que Ryanair apportera 50 millions d’euros supplémentaires pour les frais de lancement et les coûts opérationnels de la première année. Mr Lauda et Ryanair travaillerons conjointement avec l’équipe managériale existante de LaudaMotion et espèrent arriver à rentabilité d’ici la troisième année d’opérations si leur plan de croissance de l’entreprise à une flotte d’au moins 30 appareils est un succès.

Michael O’Leary de Ryanair a déclaré : "Nous sommes impatients de travailler en partenariat avec Niki Lauda afin de développer avec succès sa vision d’une compagnie aérienne autrichienne fructueuse aux tarifs les plus bas avec un service de vols réguliers et charters. Le CTA de LaudaMotion soutiendra une flotte d’appareils Airbus, qui est quelque chose que nous avons espéré développer avec le Groupe Ryanair depuis quelques années. LaudaMotion bénéficiera de ce partenariat entre Niki Lauda et Ryanair. Avec l’accès à la flotte et aux ressources financières de Ryanair, LaudaMotion verra sa croissance s’accélérer, alors qu’elle évolue sur un marché dominé par les tarifs élevés de Lufthansa via ses filiales suisses et autrichiennes. Ce partenariat de LaudaMotion est une bonne nouvelle pour les clients et les visiteurs autrichiens et allemands, qui peuvent maintenant s’attendre à une réelle concurrence, davantage de choix et des tarifs plus bas. C’est également un excellente nouvelle pour le personnel de LaudaMotion qui peut espérer une sécurité de l’emploi renforcée, davantage d’activités promotionnelles à Vienne ainsi que d’autres bases alors que nous travaillons avec Niki Lauda et son équipe à l’accélération de la croissance de LaudaMotion – la compagnie aérienne autrichienne à prix bas."

Niki Lauda, Président de LaudaMotion, a déclaré : "J’ai toujours défendu la concurrence et me suis opposé aux monopoles. Par conséquent je suis heureux que via ce partenariat avec Ryanair, Laudamotion puisse s’imposer comme une concurrente forte et également se développer rapidement et durablement. Un nouvel acteur sur le marché de l’aviation est né et je suis impatient d’offrir à nos passagers un vaste programme de lignes à prix compétitifs."

Liens commerciaux

Réagissez ! Cliquez ici pour ajouter une réaction à cette actualité

Sur le même sujet