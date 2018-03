Safran annonce l’ouverture d’une usine en Inde

Article publié le 11 mars 2018 par David Dagouret

Le 10 mars, l'entreprise française a fait cette annonce durant la visite officielle du président français.

En marge de la visite officielle en Inde du Président de la République Emmanuel Macron, Safran annonce l’ouverture d’une usine de fabrication de systèmes d’interconnexion électrique à Hyderabad, dans l’État du Telangana en Inde.

Safran Electrical & Power, filiale de Safran dédiée aux systèmes électriques, livrera dans les douze prochains mois les premiers harnais du moteur LEAP made in India destinés au marché porteur des monocouloirs.

La production de l’usine permettra également de répondre aux besoins éventuels de l’ensemble des programmes sur lesquels le Groupe intervient dans la région. L’usine d’Hyderabad fera partie intégrante de la stratégie d’implantation du Groupe en Inde destinée à servir un marché local, ainsi que des marchés existants européens et américains.

Cette usine de 4 000m2 accueillera à terme 250 personnes.

Philippe Petitcolin, Directeur Général du Groupe, a déclaré : "Safran est fier de renforcer davantage ses liens avec l’Inde, acteur historique et majeur de l’aéronautique dans le monde. Cette implantation réaffirme notre engagement dans le « Make in India » et vient compléter notre maillage industriel avec un nouveau site performant dans la région".

Liens commerciaux