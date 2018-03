Turkish Airlines confirme ses commandes auprès d’Airbus et de Boeing

Article publié le 14 mars 2018 par David Dagouret

La compagnie turque confirme ses achats d'Airbus A350 et Boeing 787

Turkish Airlines a annoncé la confirmation de 50 avions en commande ferme et 10 en option, soit un total de 60 appareils, afin d'assurer leur besoin d’avions gros porteurs.

Six de ces avions doivent être livrés en 2019, 14 en 2020, 10 en 2021, 12 en 2022, 11 en 2023 et 7 en 2024. La commande représente un total de 30 avions Airbus A350-900, dont 25 fermes et 5 optionnels et 30 Boeing B787-9, dont 25 fermes et 5 optionnels.

Ce protocole d’accord a été signé avec Airbus en Janvier 2018 à l’Elysée, à Paris, en compagnie d’Emmanuel Macron pendant la visite officielle en France du président Turque Recep Tayyip Erdoğan.

En Septembre dernier, lors de la visite du Président Erdoğan à New York pour l’assemblée générale des Nations-Unies, Turkish Airlines avait annoncé leur engagement à commander des 797-9 Dreamliners à Boeing.

M. İlker Aycı, Président du Conseil d'administration et du Comité exécutif de Turkish Airlines, a déclaré : "Aujourd’hui, nous sommes ravis de confirmer cette commande qui sera bénéfique non pas seulement à Turkish Airlines, mais aussi à l’aviation turque, en ajoutant ces avions à notre flotte en constante expansion. Ces accords de volonté se sont transformés en commande, ce que nous considérons comme une initiative importante pour répondre à nos besoins d’avions à fuselages larges pour le nouvel aéroport d’Istanbul qui servira de nouveau hub une fois sa construction terminée. Cette grande étape, renforce notre flotte pour 2023, le 100ème anniversaire de notre République, fait en sorte que nos passagers soient de plus en plus satisfaits et accélère considérablement la croissance du transporteur national, Turkish Airlines et apporte une valeur ajoutée à l’avion civile turque".





Liens commerciaux

Réagissez ! Cliquez ici pour ajouter une réaction à cette actualité

Sur le même sujet