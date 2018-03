Vietnam Airlines célèbre le 15ème anniversaire du vol direct Vietnam-France

Article publié le 30 mars 2018 par David Dagouret

A l'occasion de cet anniversaire, la compagnie vietnamienne a reçu son 11ème Airbus A350.

A l'occasion du 45ème anniversaire des relations diplomatiques Vietnam-France, Vietnam Airlines a célébré le 15ème anniversaire du vol direct Vietnam-France et a organisé une cérémonie de remise du 11ème Airbus A350 en présence du Secrétaire Général Nguyen Phu Trong. Cet appareil immatriculé VN-A896, msn 192 est le 11ème A350 sur un total de 14 appareils commandés par Vietnam Airlines.

Vietnam Airlines est, depuis 1994, pionnier de la ligne Vietnam-France en créant un bureau de représentation en France et en exploitant cette ligne avec une seule escale à Dubaï, dont la durée totale du voyage était d'un jour. Dix ans plus tard, la flotte a été modernisée avec le Boeing 777 et Vietnam Airlines a lancé des vols directs sans escale de Hanoi et Ho Chi Minh Ville à Paris, ce qui a permis de réduire le temps de vol à 12 heures. La route vers la France est le premier vol long-courrier vers l'Europe de Vietnam Airlines.

Au cours des 10 premières années d'exploitation des vols vers la France (1994-2003), Vietnam Airlines a accueilli environ 800 000 passagers. Durant les 10 années qui ont suivi la mise en place des vols directs, le nombre de vols a été multiplié par 4 pour atteindre 3,2 millions de passagers.

Actuellement, avec une fréquence de plus de 10 vols par semaine ainsi que l'arrivé d’un nouvel Airbus A350, Vietnam Airlines occupe la première place en termes de part de marché du transport de passagers entre la France et le Vietnam, atteignant environ 4 millions de passagers après 25 ans d'exploitation.

M. Duong Tri Thanh, PDG de Vietnam Airlines a déclaré : "La route directe Vietnam - France a réduit la distance entre le Vietnam et la France à 12 heures géographiquement. Cet itinéraire de vol est à la fois un lien économique, politique et culturel important. Avec nos avions 4 étoiles comme l'A350, nous pensons qu'en plus d'offrir le meilleur service en vol, Vietnam Airlines est aussi l'"ambassadeur itinérant" du Vietnam, ce qui renforce l'amitié entre le Vietnam et la France en particulier, ainsi qu'entre le Vietnam et le monde entier ".





