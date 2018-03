Visite de la chaîne d'assemblage du Beluga XL (photos)

Article publié le 21 mars 2018 par David Dagouret

Le 20 mars 2018, Airbus a ouvert les portes de la chaîne d'assemblage du Beluga XL à la presse.

Le Beluga XL a pour base l'A330-200F et il sera le successeur de l'ancien Beluga qui lui était un dérivé de l'Airbus A300-600ST. Cet avion est surnommé "Beluga" car il ressemble particulièrement au cétacé vivant dans l'océan arctique et également appelé la baleine blanche. Le Beluga XL est plus long, plus haut et large que son prédécesseur et il pourra ainsi transporter jusqu'à 51 tonnes de charges utiles au lieu de 47 actuellement.

C'est donc ce mardi et pour la première fois, qu'Airbus a présenté à la presse la chaine d'assemblage du Beluga XL. Le constructeur européen utilise le hangar L34 de l'usine Lagardère de Toulouse, pour procéder à l'assemblage de cet avion atypique.

A l'intérieur de ce hangar se trouvent déjà les deux premiers modèles du Beluga XL.

Le premier appareil qui a pour msn 1824, est dans sa phase finale d'assemblage. Son premier vol devrait intervenir d'après Airbus dès l'été prochain sans préciser la date.

Le second modèle quant à lui est au début de sa vie. En effet, "les compagnons" d'Airbus sont en train d'installer la structure même de l'avion et il est même difficile de croire qu'il s'agit d'un avion.

Le premier exemplaire du Beluga XL devrait entré en service dès l'année 2019. Airbus prévoit de construire un total de cinq Beluga XL qui seront tous en service en 2022 pour remplacer les anciens modèles.

Le premier modèle aura une livrée spéciale "Smiling Beluga XL" qui présente un large sourire ainsi que des yeux inspirés du mammifère "Beluga".

