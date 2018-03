Wijet compagnie de lancement du HondaJet

Article publié le 13 mars 2018 par David Dagouret

Wijet, acquiert 16 HondaJet, le biréacteur d’affaires dernier-né de la société japonaise Honda Aircraft.

En intégrant dans sa flotte 16 HondaJet, Wijet devient la compagnie aérienne de lancement au niveau mondial du nouvel avion d’affaires japonais, le biréacteur le plus rapide de sa catégorie. La valeur du contrat est estimé à 78 millions de dollars au prix catalogue. Le premier avion sera livré en Mars 2018, les autres suivront sur une période de 15 à 18 mois.

Le dernier-né des jets de la société japonaise Honda Aircraft est un biréacteur d’affaires compact, léger, ultramoderne, rapide et économe en carburant. Capable d’une vitesse de croisière de 780 km/ h, il bénéficie de plus d’un rayon d’action permettant à Wijet de rejoindre depuis Paris des destinations jusqu’alors inaccessibles aux avions de cette catégorie telles que les principales villes d’Afrique du Nord, ou encore Athènes.

Les performances du HondaJet vont permettre à Wijet de continuer à proposer à ses clients des tarifs comme par exemple :

Paris- Genève aller-retour dans la journée à partir de 5040 € soit 1008 € par siège(*)

Paris- Ibiza aller-retour dans la journée à partir de 10 640 € soit 2128 € par siège(*)

Paris- Marrakech aller-retour dans la journée à partir de 14 350 € soit 2870 € par siège(*)

Patrick Hersent, président du directoire du groupe Wijet a déclaré : "Aucun avion n’est aujourd’hui capable de concurrencer les performances du HondaJet. Avec ce nouveau jet d’affaires, Wijet offre à ses clients le meilleur en matière d’efficacité, de sécurité, rapidité, d’offre de destinations et de confort à des tarifs ultra compétitifs."

Alexandre Azoulay, co-fondateur de Wijet a quant à lui déclaré : "Après la fusion avec la compagnie britannique Blink, ce renouvellement de la flotte avec le HondaJet marque une nouvelle étape majeure dans le développement de Wijet".

Michimasa Fujino, PDG de Honda Aircraft Company, a déclaré : "Je suis ravi que Wijet ai choisi notre HondaJet pour offrir à ses clients une expérience exceptionnelle à bord du light-jet le plus performant du marché. Je suis convaincu que HondaJet saura répondre et surpasser les attentes des clients de WIJET grâce à sa cabine ultra silencieuse, spacieuse et la plus confortable du marché des light-jet tout en étant combinée à une vitesse, une efficacité et technologie inégalées."





