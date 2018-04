Aer Lingus renouvelle ses uniformes

Article publié le 29 avril 2018 par David Dagouret

La compagnie irlandaise a annoncé qu'elle allait renouveller ses uniformes qui seront dessiner par la créatrice de mode Louise Kennedy.

Aer Lingus, la compagnie nationale irlandaise, a annoncé qu'elle allait renouveller ses uniformes. Ses nouveaux uniformes pour le personnel au sol et cabine seront dessinés par la créatrice de mode irlandaise, Louise Kennedy. Les nouveaux uniformes seront lancés dès le printemps 2019.

Les uniformes actuels de la compagnie, ont déjà été conçus par Louise Kennedy en 1998.

Louise Kennedy a déclaré : "20 ans après avoir conçu les uniformes actuels, portés depuis plus longtemps qu’aucun autre auparavant, je suis très heureuse de participer à l’histoire du design des célèbres uniformes d’Aer Lingus. Être capable de concevoir un uniforme flambant neuf pour la compagnie est une opportunité que je savoure et apprécie énormément. C’est un véritable honneur."

Mike Rutter, Chief Operating Officer d'Aer Lingus a déclaré : "La refonte des uniformes d’Aer Lingus devrait faire des vagues non seulement au sein de notre propre compagnie, mais aussi dans toute l’Irlande et au-delà. L’uniforme d’Aer Lingus est l’essence même de notre marque : avec le trèfle présent sur nos ailerons, il représente notre riche histoire tout en évoquant la chaleur et l’hospitalité irlandaise aux yeux de nos passagers. La marque Aer Lingus a énormément évolué ces trois dernières années, notamment à travers son positionnement « Smart Flies » et la modernisation de l’expérience client en ligne, à l’aéroport, et à bord. Le nouveau design des uniformes représentera la compagnie que nous sommes aujourd’hui, avec des connexions directes pour 13 destinations nord-américaines, plus de 70 destinations européennes, et transportant plus de 12 millions de passagers chaque année."





