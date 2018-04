Aer Lingus se rend à Philadelphie

Article publié le 7 avril 2018 par David Dagouret

La compagnie irlandaise a inauguré sa 14e ligne transatlantique.

Le 25 mars dernier, Aer lingus, compagnie national irlandaise, a inauguré sa liaison vers l'aéroport de Philadelphie depuis l'aéroport de Dublin. Le vol EI115 a été opéré avec un appareil Boeing 757, baptisé Saint Columbanus.

En mai 2018, Aer Lingus lancera la première ligne directe de l’Irlande vers Seattle dans l’État de Washington sur la côte Nord-Ouest Pacifique, qui deviendra la 15ème destination de la compagnie entre l’Île émeraude et l’Amérique du Nord.

L’été 2018 marquera la plus importante extension du service long-courrier d’Aer Lingus, avec près de 2,75 millions de sièges disponibles sur les lignes transatlantiques de la compagnie. En plus de ses deux nouvelles lignes pour Philadelphie et Seattle, Aer Lingus assurera également un service quotidien vers San Francisco et Los Angeles, ainsi que deux vols par jour pour Chicago.

La liaison vers Miami, inaugurée à la fin de l’été 2017, sera opérée à raison de trois vols par semaine cet été. Sa combinaison avec la ligne vers Orlando, opérée au rythme de 4 vols par semaine, permettra à la compagnie d’assurer un vol direct par jour de l’Irlande à destination de la Floride au cours de l’été 2018. Le vol pour Washington D.C. continuera d’être opéré à un rythme quotidien, cette fois-ci à bord d’un appareil Airbus A330-300 quatre jours sur sept – permettant d’augmenter de 31% la capacité de la ligne.

Mike Rutter, Chief Operating Officer d’Aer Lingus, a déclaré : "Nous sommes très heureux de de desservir Philadelphie, qui marque le début de notre programme pour l’été 2018. Nous restons concentrés sur la croissance de notre réseau transatlantique, renforçant la position de notre hub de Dublin en tant que passerelle privilégiée pour l’Amérique du Nord. Le service transatlantique d’Aer Lingus, pionnier sur notre marché domestique, permet aussi de nombreuses options de vols avec escale à Dublin depuis le Royaume-Uni et le reste de l’Europe."

Chellie Cameron, Chief Executive Officer de l’aéroport international de Philadelphie, a déclaré : "Nous sommes heureux d’accueillir Aer Lingus en tant que nouvelle compagnie internationale. Notre but est de donner aux passagers toujours plus d’options de vols, et nous sommes fiers qu’Aer Lingus puisse offrir un service compétitif pour Dublin. Nous avons hâte d’accueillir des voyageurs de loisirs et d’affaires dans notre ville, qui rassemble des universités, des entreprises et des sites touristiques parmi les plus renommés du pays."

Liens commerciaux

Réagissez ! Cliquez ici pour ajouter une réaction à cette actualité

Sur le même sujet