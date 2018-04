AerCap choisit AFI KLM E&M pour modifier trois Boeing 777

Article publié le 10 avril 2018 par David Dagouret

La société de location d'avions a signé un accord pour la modification des cabines de trois Boeing 777-300.

AFI KLM E&M et Aercap ont signé un contrat portant sur la modification cabine de trois Boeing 777-300. Cet accord portent précisément sur la reconfiguration et le réaménagement des cabines. AFI KLM E&M intégrera le système IFE RAVE de Zodiac Aerospace, ce qui en constituera la première installation mondiale sur des appareils de la famille 777.

Directeur Technique d'AerCap, Joe Venuto a déclaré : "Nous sommes très heureux de travailler avec AFI KLM E&M sur ce projet. L'équipe nous apporte des solutions sur mesure, taillées pour les besoins de nos clients. Nous avons hâte de prendre livraison des avions modifiés."

Fabrice Defrance, Directeur Commercial d'AFI KLM E&M, a déclaré : "Notre Groupe a développé ces dernières années une expertise sans équivalent sur le produit Modifications 777, reconnue et valorisée sur le marché par des compagnies internationales et de grands groupes tels qu'AerCap. Ce nouveau contrat confirme l'attractivité de notre offre commerciale, et consolide par la même occasion la coopération développée avec AerCap, leader mondial de la location d'avions."





