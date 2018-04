Air Canada prolonge son vol saisonier entre Marseille et Montréal

Article publié le 27 avril 2018 par David Dagouret

Air Canada Rouge opérera son vol saisonier jusqu'au 19 novembre.

Le Groupe Air Canada a annoncé une prolongation de la liaison saisonnière non-stop Marseille-Montréal, opérée par la filiale loisirs Air Canada Rouge. Pour répondre à la demande des clients, le vol d’Air Canada Rouge reliant Marseille à Montréal qui débute le 9 juin prochain sera désormais opéré jusqu’au 19 novembre au lieu du 15 octobre.

La liaison Marseille-Montréal sera assurée par Air Canada Rouge à raison de 3 vols par semaine. Le vol aller AC1963 décollera de Marseille-Provence à 12h30 les lundis, jeudis et samedis pour se poser à Montréal-Trudeau à 14h50, heure locale. Au retour, le vol AC1962 quittera Montréal à 21h25 les mercredis, vendredis et dimanches pour atterrir à Marseille à 10h35 le lendemain matin.

Les vols seront opérés en B767-300 d’Air Canada Rouge configuré en bi-classe avec 24 sièges en Classe Premium rouge et 258 sièges dans la cabine principale « rouge » dont 35 en configuration « rouge plus », avec plus d’espace pour les jambes.

Liens commerciaux

Réagissez ! Cliquez ici pour ajouter une réaction à cette actualité

Sur le même sujet