Air Caraïbes lance San francisco en partage de code avec French bee

Dès le 11 mai prochain, French bee partage son vol vers San Francisco avec sa grande soeur, Air Caraïbes.

Les deux compagnies du groupe Dubreuil vont collaborer sur la ligne vers San francisco. Air Caraïbes, compagnie antillaise, a signé un accord de partage de code avec sa petite soeur, French bee, compagnie low-cost.

Dès le 11 mai prochain, French bee lancera sa liaison vers Tahiti via San francisco en Airbus A350 et de ce fait Air Caraïbes indiquera sa code compagnie vers San Francisco.

Air Caraïbes et French bee proposeront donc jusqu'à 3 vols par semaine au départ d'Orly Sud vers la Californie les mercredis, vendredis et dimanches. Les vols retours au départ de San Francisco partiront les jeudis, samedi et lundis.

