American Airlines annule ses Airbus A350 et achète plus de Dreamliner

Dans le cadre d'une simplification de sa flotte, la compagnie américaine préfère garder les Boeing 787.

American Airlines a annoncé la commande de 47 nouveaux appareils Boeing 787. Cet achat est réparti en 22 B787-8 dont la livraison devrait débuter en 2020, et 25 B787-9 qui rejoindront la flotte à partir de 2023. Les B787-8 remplaceront les B767-300 d’American, tandis que les B787-9 viendront remplacer les A330-300 et les plus anciens B777-200. La totalité de la commande de B787 sera équipée de moteurs GEnx-1B de General Electric.

American opère actuellement une flotte de 35 appareils B787 sur des destinations telles que Paris, Tokyo et Sao Paulo. Après avoir pris livraison de tous les appareils en commande, y compris la commande précédente, la compagnie disposera d’une flotte de 89 B787.

Dans le cadre d’une stratégie de simplification de sa flotte, American Airlines a également annoncé qu'elle avait passé un accord avec Airbus pour annuler une commande de 22 A350, passée initialement par US Airways.

Robert Isom, Président d’American Airlines a déclaré : "Boeing et Airbus sont deux partenaires de grande qualité et nous entretenons avec chacun d’entre eux des relations de très longue date. Tous deux proposent des appareils qui sont parfaitement en adéquation avec certaines des routes de notre réseau global. Entre le Boeing 787 et les Airbus A350 et A330neo, la décision a été difficile à prendre et nous tenons à remercier les deux avionneurs pour les efforts accomplis dans le but d’accroître leurs relations commerciales avec nous. Au bout du compte, notre objectif de simplification de la flotte a fait du 787 l’option la plus convaincante."

Derek Kerr, Chief Financial Officer d’American, a déclaré : "Cette annonce s’inscrit clairement dans notre objectif de simplification de la flotte et de réduction du nombre de types d’appareils opérés. Notre plan de commande antérieur nous aurait amenés à opérer 5 types d’appareils différents. A la suite de cette décision, ce chiffre sera bientôt ramené à 3. De plus, cette commande est compatible avec nos plans antérieurs en matière de taille de notre flotte de gros porteurs. Cette « commonalité » de la flotte offre des avantages significatifs, notamment plus de souplesse opérationnelle en cas de changements d’appareils, une simplification des inventaires pour les pièces de rechange et une qualité de service plus homogène pour les clients et les employés."

Dans le cadre de cette même annonce, American a également signé un accord avec Boeing pour retarder l’arrivée de 40 B737 MAX qui devaient initialement être livrés entre 2020 et 2022.

