Boeing annonce de bons résultats pour le premier trimestre 2018

29 avril 2018

Le constructeur américain a réalisé un chiffre d'affaire de 23,4 milliards de dollars au premier trimestre 2018.

Boeing, a annoncé de bons résultats pour le premier trimestre de l'année 2018. Le constructeur américain a réalisé un chiffre d'affaires de 23,4 milliards de dollars. Durant ce premier trimestre, Being a livré 184 avions commerciaux et le carnet de commande s'élève à 486 milliards de dollars avec plus de 5 800 avions.

La société a relevé ses prévisions de cash-flow entre 15,0 et 15,5 milliards de dollars grâce à l’amélioration de ses performances. Pour l’ensemble de l’exercice, le bénéfice par action a été revu à la hausse de 0,50 dollar et devrait être compris entre 16,40 et 16,60 dollars ; pour sa part, le bénéfice par action non-GAAP a été relevé entre 14,30 et 14,50 dollars en fonction des performances.

Dennis Muilenburg, Président-directeur général de Boeing a déclaré : "Tout au long du premier trimestre, toutes les équipes de Boeing ont enregistré de solides performances avec à la clé une croissance du chiffre d’affaires et des bénéfices dans les trois divisions, une augmentation de la rentabilité et du cash-flow opérationnel, et une hausse de la valeur ajoutée apportée à nos clients. Les clients continuent d’apprécier la valeur de nos produits et de nos services, comme en témoignent les nombreuses commandes d’avions commerciaux, de produits de défense et de services engrangées au cours du trimestre, avec notamment 221 commandes nettes d’avions commerciaux."

Dennis Muilenburg a ajouté : "Au cours du trimestre, nous avons décroché de nouveaux contrats importants, parmi lesquels un contrat initial portant sur la vente au Koweït de 28 exemplaires du F/A-18 Super Hornet, un contrat d’extension du programme de missile balistique GMD (Ground-Based Midcourse Defense) avec la Missile Defense Agency, et la livraison à la NASA du premier module inter-réservoirs destiné au lanceur spatial SLS. Le 737 MAX 7 a effectué son premier vol, et nous avons livré le premier 787-10 Dreamliner et le premier 737 MAX 9. Dans le secteur des services, nous avons signé un nouveau contrat d’assistance technique au profit de la flotte d’hélicoptères Chinook de l’Aviation royale du Canada (ARC), conclu un contrat de remplacement des trains d’atterrissage avec Aeromexico et ajouté la solution d’analyse des données en libre-service à notre portefeuille de solutions numériques. Tous ces succès démontrent la valeur ajoutée que nous apportons à nos clients grâce à la solidité de nos offres One Boeing."





