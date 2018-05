CartaBossy : la carte VFR au 1/1.000.000e

Article publié le 30 avril 2018 par David Dagouret

Cartabossy, la carte aéronautique VFR qui veut rentre la navigation à vue la plus facile possible.

La carte aéronautique VFR, CartaBossy, a été créée par Jean Bossy en 1998, il voulait offrir aux pilotes VFR une carte facile à utiliser et qui se suffise à elle-même. Dès les années 80, Jean Bossy s'est lancé dans le projet de créer une carte plus pratique et plus détaillées que les cartes existantes de l'époque.

En 1989, la première carte est née sous le nom d'Europilote mais son projet fût abandonné faute de moyens suffisants. C'est réellement en 1998 que la "CartaBossy" est née avec l'aide de la Fédération Nationale Aéronautique.

Le principe de la carte est simple, proposer une unique carte VFR pour le pilotage a vue qui regroupe toutes les informations. L'échelle utilisée est au millionième permettant ainsi l’intégralité de la France, la Belgique, le Luxembourg et la Suisse. La dimension de la carte est de 52 cm x 43 cm et elle a été plastifiée et pelliculée pour être plus résistante que les cartes traditionnelles et elle se veut indéchirable.

L'objectif de CartaBossy de Jean Bossy est d'éviter à des pilotes de passer des heures à étudier des multiples cartes ou documents avant un vol ou même durant ce même vol.

Ainsi avant votre vol, la CartaBossy propose la fréquence d'éventuel ATIS, l'altitude du terrain mais également la fréquence de tour et également l'indication de la piste préférentielle en cas d'auto-info.

Une fois en vol, les points VFR, lorsqu’ils existent, sont représentés sur la carte, le tour de piste également ainsi que son altitude.

La navigation VFR se doit de respecter les obligations réglementaires des autorités. La CartaBossy fusionne les zones réglementées tout en assurant au pilote d’être en règle et en contact avec le contrôleur adéquat.

Les choix de représentation des cartouches des plancher/plafond des espaces permet également souvent de gagner en praticité.

Les "camemberts" de zones empilés et découpés par l’autorité se retrouvent ainsi simplifiés et donc plus lisible pour le pilote. Nombreuses sont les zones réglementées dont les horaires d’activation varient fortement. Plutôt qu’une consultation du guide VFR, la carte contient déjà la plupart des informations vous permettant de savoir si la zone est active ainsi que les fréquences de contact le cas échéant. Le listing de toutes les zones est donc présent sur des volets de la carte. Il suffit donc au pilote qui approche par exemple une zone R de lire le cartouche associé et de se reporter au listing si nécessaire. En cas de déroutement imprévu, cela permet d’éviter de grand détour ou une consultation fastidieuse du guide VFR à un moment où la charge de travail est forte.

Concernant le fond de carte de CartaBossy, la carte utilise une teinte hypsométrique de 9 tranches d'altitudes graduées en pieds. Par exemple si la zone survolée est de couleur jaune cela signifie que l'altitude du sol est à plus de 1000 pieds et le jaune foncé est une altitude comprise entre 2000 et 3000 pieds. La carte propose également le détail des routes et voies ferrées. Par exemple les routes bénéficient de 4 symboles différents selon la catégorie : autoroutes, nationales, régionales, locales

Pour les terrains, CartaBossy affiche la majorité des aérodromes praticables, ainsi en France, la carte affiche très exactement 1133 aérodromes publics, privés et plateformes ULM. Le symbole de l’aérodrome contient en lui-même beaucoup d’informations : ouvert au public, usage restreint, piste en dur ou en herbe, longue ou courte, réservé aux ULM ou avec restrictions s’appliquant aux ULM.

CartaBossy est également disponible en version numérique, ainsi de nombreuses applications de navigation propose la CartaBossy dans leur catalogue comme Mach 7, Air nav, SD VFR, Airmate, Flight Assistant, EasyVFR et RocketROute. jean Bossy propose également de distribuer gratuitement les fichiers numériques de type ECW de la CartaBossy via son site, à tous les possesseurs d'une carte papier.

