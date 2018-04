Article publié le 7 avril 2018 par David Dagouret

Le 4 avril 2018, les deux compagnies ont annoncé une collaboration grâce à une nouvelle joint-venture.

Delta et Korean Air s’associent grâce à une nouvelle joint-venture qui permettra aux passagers de bénéficier de nombreux avantages à travers le monde sur l’un des réseaux les plus importants du marché transpacifique.

La joint-venture a été approuvée par les autorités de contrôle américaines et coréennes ainsi que par le Département des Transports des États-Unis et par le Ministère du Territoire, des Infrastructures, des Transports et du Tourisme de Corée.

Le large réseau formé par ce partenariat offre aux passagers de Delta et de Korean Air un accès à plus de 290 destinations sur le continent américain et à plus de 80 en Asie.

Les compagnies aériennes ont prévu de travailler main dans la main afin que leurs passagers tirent le maximum de bénéfices de cette collaboration grâce à une croissance commune sur le marché transpacifique, des calendriers optimisés, un système informatique intégré, un service commun pour les activités commerciales et marketing, et un partage de leurs locaux.

Les prochaines actions prévues par Delta et Korean Air :

Mise en place d’un codeshare sur l’usage des réseaux et collaboration pour fournir la meilleure expérience de vol pour les passagers entre l’Amérique et l’Asie.

Offre de meilleurs programmes de fidélité avec la possibilité pour les passagers des deux compagnies de gagner encore plus de miles sur le SKYPASS Korean Air et sur le programme de miles de Delta.

Mise en place de nouvelles initiatives commerciales et campagnes marketing en commun.

Augmentation des coopérations transpacifiques de fret.

Ed Bastia, PDG de Delta Air Lines a déclaré : "Ce partenariat transpacifique est une opportunité exceptionnelle pour les passagers de Delta et de Korean Air. Le développement de ce partenariat annonce un grand nombre de nouvelles destinations et nouvelles options de voyage à travers l’Asie et l’Amérique du Nord, avec une connectivité sans faille, une fiabilité hors pair et l’un des meilleurs services clients au monde."

M. Yang Ho Cho Chairman et PDG de Korean Air a déclaré : "Nous sommes heureux d’annoncer le lancement de ce partenariat avec Delta. Cette collaboration apportera plus de confort aux passagers voyageant entre l’Asie et l’Amérique. Avec notre déménagement récent au Terminal 2 de l’Aéroport d’Incheon aux côtés de Delta, nous serons en mesure de délivrer un service irréprochable à nos passagers. Korean Air va mettre en œuvre de nombreuses ressources pour que cette collaboration soit un succès."





