easyJet lance sa ligne Paris Orly-Berlin Tegel

10 avril 2018

Le 09 avril 2018, la compagnie low-cost a lancé son nouveau vol en direction de l'aéroport de Berlin Tegel.

La compagnie low cost, easyJet, a lancé sa nouvelle ligne entre Paris Orly et l'aéroport de Berlin Tegel. L'appareil, un Airbus A320, a décollé le 09 avril de Paris Orly à 06h55 avec à son bord 186 passagers. L'avion a atterri à Berlin Tegel à 08h45. La liaison entre Paris Orly et Berlin Tegel sera effectuée 3 fois par jours du lundi au vendredi ainsi que le dimanche et 2 fois par jour pour le samedi.

En plus des 34,200 sièges mis en vente pour la saison été depuis Biarritz, Montpellier et Nice vers Berlin Tegel en Janvier dernier, la compagnie orange proposera 173,000 sièges entre Paris Orly et Berlin Tegel pour la saison été, à partir de 42 euros seulement l’aller simple.

François Bacchetta, Directeur Général d’easyJet en France a déclaré : "Nous volons à partir de Berlin-Schönefeld depuis 2004 et avons transporté plus de 50 millions de passagers de et vers cette ville depuis 14 ans. Cet été, nous franchissons un nouveau cap avec la reprise des actifs d’Air Berlin, easyJet devenant la compagnie principale à Berlin avec plus de 60% d’augmentation de capacité, permettant de relier la capitale allemande à 100 destinations en Europe. Cette nouvelle ligne Paris Orly-Berlin Tegel s’inscrit entièrement dans la volonté d’easyJet de ’adresser aux voyageurs d’affaires, qui représentent chaque année une part de plus en plus importante de nos passagers, y compris à Paris Orly qui dispose d’un emplacement stratégique, au plus proche des entreprises franciliennes. Côté allemand, les vols domestiques au départ de Berlin Tegel ont démarré dès Janvier vers Munich, Francfort ou encore Düsseldorf, avec jusqu’à 8 vols par jour sur chaque ville, permettant de capter 75% des entreprises du DAX30."





