French bee reçoit son 2eme Airbus A350

Article publié le 13 avril 2018 par David Dagouret

La compagnie low-cost française a reçu son second A350 et l'a envoyé vers la Réunion.

French bee, la compagnie low-cost long courrier, a pris livraison de son deuxième Airbus A350-900. L'appareil est immatriculé, F-HREV, msn 193 et arbore le nouveau nom de la compagnie, filiale du groupe Dubreuil et petite soeur de la compagnie Air Caraïbes.

Ce nouveau Airbus A350 aux couleurs de French bee est entré en service hier, avec son premier vol commercial effectué entre Paris Orly et Saint Denis de La Réunion. L'avion a décollé le 12 avril 2018 à 19h55 de l'aéroport de Paris Orly avec à son bord 411 passagers. Il est arrivé aujourd'hui à 08h50 (heure locale) à l'aéroport de Saint Denis de la Réunion.

Dès le 11 mai prochain cet aéronef sera déployé sur la rotation Paris - San Francisco - Papeete.

Marc Rochet, Président de French bee, a déclaré : "French bee est une compagnie dynamique, portée par une forte ambition de développement. L'entrée en service de ce nouvel A350 XWB nous permet d'accélérer notre expansion. C'est grâce au soutien du groupe Dubreuil que French bee possède aujourd'hui une flotte efficiente et pertinente, pour partir à la conquête de nouveaux marchés : les Etats-Unis et la Polynésie française."

Sophie Hocquez, Directrice commerciale de French bee, a déclaré : "L'offre de French bee est innovante, moderne et surtout unique en France. Elle répond parfaitement aux nouvelles tendances de consommation et aux attentes des voyageurs. A La Réunion, nous avons atteint 18% de parts de marché en février et avons redynamisé le trafic de près de 15% sur l'année grâce à une stimulation prix agressive. C'est une bonne nouvelle pour les consommateurs, qui voyagent plus souvent, pour moins cher, et qui peuvent sélectionner les produits et services qu'ils souhaitent, tout en profitant d'appareils modernes et particulièrement confortables."





