Hi Fly acceuillera deux A330 dès cet été

Article publié le 14 avril 2018 par David Dagouret

Dès l'été prochain, la compagnie portugaise recevra deux A330-200 neufs dans sa flotte.

Hi Fly, la compagnie portugaise a annoncé qu'elle allait accueillir deux Airbus A330-200 neufs dans sa flotte dès l'été prochain. Les deux Airbus A330 ont été acheté directement auprès du constructeur européen et sont actuellement en phase finale d'assemblage à Toulouse. Le premier appareil sera livré à Hi Fly en juin prochain et le second en juillet.

La compagnie aérienne portugaise spécialisée dans l'affrètement d'avions avait commandé ces deux appareils en juin dernier durant le salon du Bourget 2017 (voir actualité).

La cabine des deux appareils sera configurée en deux classes pouvant acceuillir un total de 274 passagers, 18 en classe affaires et 256 en classe économique. Les avions seront équipés de moteurs Rolls-Royce Trent 700.

Liens commerciaux

Réagissez ! Cliquez ici pour ajouter une réaction à cette actualité

Sur le même sujet