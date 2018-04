Hi Fly recevra son premier A380 à la mi-2018

Article publié le 5 avril 2018 par David Dagouret

La compagnie portugaise sera la première compagnie a recevoir un A380 d'occasion.

La compagnie portugaise, Hi Fly, a confirmé qu'elle allait bien recevoir des Airbus A380 d'occasions. Le premier Airbus A380 devrait rejoindre la flotte d'Hi Fly d'içi la fin du mois de juin. Hi Fly deviendra ainsi la première compagnie portugaise à exploiter le méga jumbo d'Airbus et elle sera également la première compagnie au monde à exploiter un Airbus A380 de seconde main. En effet les appareils qui rejoindront la flotte Hi Fly, sont deux A380 qui ont été retirés de la flotte de Singapore Airlines.

Le premier Airbus A380 (msn 003) aux couleurs d'Hi Fly sera équipé de moteurs Rolls Royce Trent 900 et configuré en trois classe pouvant accueillir un total de 471 passagers. Le pont principal est entièrement réservé à la classe économique avec un total de 399 sièges alors que le pont supérieur est configuré avec 60 sièges en classe business et 12 en première classe.

Le second A380 (msn 005) devrait quant à lui être configuré en deux classes pouvant accueillir un total de 571 passagers.

Paulo Mirpuri CEO de Hi fly a déclaré : "Nous sommes extrêmement heureux d'accueillir l'Airbus A380 dans notre flotte. L'Airbus A380 est l'avion de ligne le plus grand et le plus avancé qui vole aujourd'hui mais surtout il est un avion de choix pour les voyageurs plus plus exigeants. Nous sommes vraiment fiers de cette acquisition."

