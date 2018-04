HOP! Air France lance une carte senior

Article publié le 17 avril 2018 par David Dagouret

La compagnie française a lancé une nouvelle carte senior pour les personnes de plus de 65 ans.

Hop! Air France a lancé, le 12 avril dernier, une nouvelle carte sénior destinée au plus de 65 ans dès 59 euros par an.

Cette nouvelle carte permet aux clients de la compagnie française, de bénéficier d’une réduction allant jusqu’à 30% sur les tarifs Basic+ et Smart, sur des liaisons domestiques opérées par HOP! et Air France ainsi que sur les lignes saisonnières. Cette carte est entièrement dématérialisée et propose des tarifs préférentiels à partir de 47€ TTC l’aller simple, bagage en soute inclus.

La carte Senior donne droit à la modification des vols avec seulement 10€ de frais ou au remboursement moyennant 20€ de frais. La carte permet également à ses détenteurs de cumuler des miles sur le programme Flying Blue.

