Interjet signe un contrat de maintenance NacelleLife avec Safran

La compagnie mexicaine a choisit le service de maintenance NacelleLife pour l'entretien des nacelles des ses A320neo.

Safran Nacelles a signé avec Interjet un contrat pour assurer la maintenance et l’approvisionnement de pièces de rechange des nacelles de moteurs des moyen-courriers Airbus A320neo exploités par la compagnie aérienne mexicaine.

Ce contrat d’une durée de cinq ans couvre la flotte en expansion de la famille d’Airbus A320neo équipée de moteurs LEAP-1A de CFM, exploitée par la compagnie aérienne mexicaine.

Olivier Savin, Directeur du support et des services clients de Safran Nacelles a déclaré : "Nous sommes fiers de renforcer nos relations avec Interjet avec l’offre NacelleLifeTM dont va bénéficier leur flotte d’A320neo. Ce nouveau contrat s’ajoute au contrat de maintenance et réparation signé en 2013 avec cette compagnie aérienne dynamique pour les nacelles de sa flotte de Sukhoi Superjet 100. Interjet pourra compter sur notre expertise en tant qu’équipementier des nacelles de l’A320neo, notre réseau mondial et nos ressources en termes de maintenance et réparation."

José Luis Garza, Interjet’s CEO a déclaré : "Safran Nacelles a fourni un excellent support à nos Superjet 100, et c’est avec confiance et sérénité que nous étendons aujourd’hui notre relation avec Safran Nacelles à nos A320neo, un appareil qui est vital pour l’avenir de notre compagnie. La sélection du bon partenaire de maintenance est aussi importante que la sélection du bon avion, et Interjet a la certitude d’avoir fait le bon choix en plaçant, encore une fois, sa confiance en Safran Nacelles."

Interjet exploite actuellement cinq A320neo (trois A320neo et deux A321neo), en attendant la livraison programmée fin 2018 de six moyen-courriers A321neo supplémentaires.

