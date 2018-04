Jet Airways commande 75 Boeing 737 Max supplémentaires

Article publié le 5 avril 2018 par David Dagouret

La compagnie aérienne indienne commande 75 B737 Max supplémentaires portant la commande totale à 150 appareils.

Jet Airways, a annoncé qu'elle a signé une nouvelle commande de 75 Boeing 737 MAX supplémentaires avec le constructeur américain, Boeing, portant ainsi sa commande à 150 appareils au total.

Les 150 Boeing 737 MAX serviront à la compagnie aérienne dans le cadre de sa politique de remplacement des anciens appareils mais également dans sa stratégie d'expansion et de croissance sur le marché aéronautique.

Vinay Dube, Directeur Général de Jet Airways, a déclaré : "Notre nouvelle commande de 75 Boeing 737 MAX supplémentaires nous permettra d'offrir une expérience client différenciée et de classe mondiale à nos passagers. Cette commande additionnelle réaffirme notre confiance dans Boeing et notre engagement à exploiter des avions extrêmement modernes, fiables et économes en carburant dans le cadre de notre flotte. Le partenariat de Jet Airways avec Boeing remonte à 25 ans depuis que la compagnie aérienne a été créée et a pris son envol. Cette commande souligne l'engagement de Jet Airways en faveur de la croissance et de la durabilité du marché aéronautique indien. "

Dinesh Keskar, Vice-Président Senior, Asie Pacifique et Inde, Boeing Commercial Airplanes a déclaré : "Nous sommes honorés que Jet Airways ait à nouveau fait confiance à Boeing avec sa commande de 75 autres Boeing 737 MAX. Ces Boeing 737 MAX supplémentaires aideront Jet Airways à rester leader de l'industrie en combinant une expérience supérieure des passagers avec des opérations fiables et efficaces."





