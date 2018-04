Le Groupe ADP lance le parc d'activités Roméo sur l'aéroport Paris-Orly

Article publié le 19 avril 2018 par David Dagouret

Le 17 avril dernier le groupe a réceptionné un nouveau parc d'activités au coeur de la zone cargo.

Le Groupe ADP, a réceptionné, le 17 avril dernier, le parc d'activités Roméo, composé d'un ensemble de bâtiments (entrepôts et bureaux) totalisant 22 000 m².

Ce nouveau parc est situé au coeur de la zone Cargo de l'aéroport Paris-Orly, à quelques minutes du quartier d'affaires d'Orly. Ce parc "Roméo" de 5 hectares dispose d'une surface totale de 22 000 m², répartie en deux tranches de 11 000 m² :

une tranche dite " Cargo- grande activité " avec des bâtiments directement connectés en PCZSAR (Parties Critiques de la Zone Sûreté à Accès Réglementé) proposant 9 300 m² de locaux d'activités (ateliers, entrepôts, etc.) et 1 700 m² de bureaux. La divisibilité est possible dès 1 100 m²;

une tranche dite " petite activité " proposant 8 200 m² de locaux d'activités et 2 800 m² de bureaux dédiés aux PME/PMI, divisibles à partir de 300 m².

Cet espace Roméo dispose d'un parking d'une capacité de 224 places pour les véhicules légers et 10 places pour les poids lourds.

Serge Grzybowski, directeur de l'immobilier du Groupe ADP, a déclaré : "Ce nouvel actif immobilier est emblématique de notre plan stratégique Connect 2020 qui prévoit un renforcement de notre rôle d'investisseur et un développement des surfaces dédiés aux activités Cargo. Ce parc d'activités participe également d'une stratégie de développement de la ville aéroportuaire et du renouveau de l'aéroport Paris-Orly, dont l'attractivité et la connectivité seront considérablement renforcées par le prolongement de la ligne 14, puis à terme par l'arrivée de la ligne 18 du métro du Grand Paris Express."





