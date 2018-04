Le moteur Arriel 2H de Safran reçoit se certification

Article publié le 26 avril 2018 par David Dagouret

L'Arriel 2H a reçu sa certification de type de l'EASA.

Safran Helicopter Engines a reçu de l’EASA (Agence Européenne de la Sécurité Aérienne) le certificat de type du moteur Arriel 2H. Ce moteur a été sélectionné en 2015 pour équiper l’hélicoptère AC312E développé par Avic Harbin Aircraft Industry Group, une filiale d’Avic (Aviation Industry Corporation of China). L’AC312E a réalisé son vol inaugural en juillet 2016.

Nicolas Billecocq, Chef des Programmes Moteurs d’Hélicoptère Léger chez Safran Helicopter Engines a déclaré : "L’obtention de cette certification est une étape importante pour le programme Arriel. Elle confirme que ce moteur est une solution de propulsion très performante pour les hélicoptères de nouvelle génération. Nos efforts vont maintenant porter sur les prochaines étapes du développement de l’AC312E."

Développé sur la base de l’Arriel 2+, l’Arriel 2H est l’une des variantes de la famille Arriel, avec une puissance au décollage de 986 shp. L’Arriel est le moteur d’hélicoptère le plus vendu de sa catégorie. Durant les 40 dernières années près de 12 000 moteurs Arriel ont été produits, cumulant ensemble plus de 50 millions d'heures de vol. Développant des puissances allant de 650 à plus de 1000 shp, la famille Arriel équipe désormais plus de 40 types d’hélicoptères différents.

