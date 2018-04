Lufthansa Group dévoile les nouveaux sièges de ses futurs Airbus A320

Article publié le 26 avril 2018 par David Dagouret

A partir de 2019, Lufthansa Group équipera tous ses Airbus A320 de nouveaux sièges.

Les Airbus A320 de Lufthansa Group seront équipés de nouveaux sièges ergonomiques dès l'année 2019. Ces nouveaux sièges seront conçus et fabriqués par Geven, un fournisseur italien d’aménagements intérieurs pour l’aéronautique. Ces nouveaux sièges seront déployés sur les vols court-courriers et moyen-courriers en Europe.

Ces nouveaux sièges auront une nouvelle répartition des pressions et un nouveau rembourrage. Le vide-poche situé à l’arrière du siège, destiné aux magazines, a été conçu horizontalement, de sorte que le dossier soit moins épais.

L'inclinaison des dossiers a été également revu. En classe économique, les passagers pourront désormais incliner le siège à 20 degrés, au lieu de 12 degrés. En classe Business, les passagers pourront régler le dossier de leur siège, jusqu’à 26 degrés.

Paul Estoppey, chef produits cabine pour les compagnies aériennes de Lufthansa Group a déclaré : "Nous avons accordé une attention toute particulière aux retours de nos clients, dans la conception de ce nouveau siège et sommes heureux d'avoir déjà reçu de multiples commentaires positifs sur ses nouvelles caractéristiques. Nous confirmons que la réputation de Geven n’est plus à faire dans le secteur de l'industrie aéronautique ; la collaboration a été excellente, dès le premier jour. Lufthansa a bénéficié de l’expertise et du soutien créatif de Geven, pendant toute la phase de développement du siège."

Les autres compagnies du groupe comme Swiss et Austrian Airlines, seront également équipés de ces nouveaux sièges dans leurs Airbus A320.

Liens commerciaux

Les réactions des lecteurs

Voir toutes les réactions sur le forum

Réagissez ! Cliquez ici pour ajouter une réaction à cette actualité

Sur le même sujet