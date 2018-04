Mandarin Airlines signe un contrat de maintenance avec ATR

Article publié le 14 avril 2018 par David Dagouret

Le 11 avril dernier, le constructeur ATR et la compagnie asiatique ont signé un contrat de maintenance globale.

ATR et Mandarin Airlines, filiale régionale de la compagnie aérienne nationale taïwanaise China Airlines, ont conclu un contrat de maintenance globale (GMA). Cet ensemble complet de services de support couvre la réparation, la révision et les services d'approvisionnement en URP (unités remplaçables en piste), ainsi qu'un service porte-à-porte via lequel ATR assure le transport des pièces détachées jusqu'aux installations de la compagnie aérienne.

Ce GMA couvre l'intégralité de la flotte d'ATR du transporteur taïwanais, qui se compose de neuf ATR 72‑600.

Jenny Tsao, Présidente de Mandarin Airlines, a déclaré : "En termes de maintenance et de réparation, le GMA d'ATR nous permet de réduire au minimum le niveau de notre propre stock tout en conservant un niveau de protection adéquat. Les délais de livraison des pièces sont très réduits, ce qui nous permet de contrôler plus facilement notre budget et d'améliorer notre efficacité. Plus largement, l’assistance fournie par ATR inclut des recommandations qui s’avèrent particulièrement utiles alors que notre nouvelle flotte entre en service et que nous apprenons à en tirer le meilleur parti".

Ce contrat de maintenance s'inscrit en effet dans le cadre d'une assistance plus large assurée par ATR, qui fournira un ensemble de services de maintenance technique et d'ingénierie, ainsi que des solutions complètes de formation pour les équipages, les mécaniciens et les techniciens de la compagnie. ATR aide également China Airlines et ses filiales à mettre en place des compétences internes en matière de maintenance lourde d'ATR, qui s'étendront jusqu'aux visites de type C.

Tom Anderson, Directeur des Programmes et du Service Client d’ATR, a déclaré : "Notre partenariat avec Mandarin Airlines offre un parfait exemple de l'engagement d'ATR à anticiper et à répondre aux différents besoins de ses opérateurs à travers le monde. Mandarin Airlines va en effet également bénéficier d'une surveillance continue de la configuration de ses appareils afin d'améliorer encore davantage leur sécurité et leur fiabilité".

La compagnie Mandarin Airlines a mis en service ses premiers ATR 72-600 en février 2018.

Liens commerciaux

Réagissez ! Cliquez ici pour ajouter une réaction à cette actualité

Sur le même sujet