Safran lance l'offre NacelleLifeTM

Article publié le 13 avril 2018 par David Dagouret

Safran lance officiellement son service dédiée à la maintenance des nacelles.

Safran Nacelles lance officiellement NacelleLifeTM, sa nouvelle gamme de services dédiée à la maintenance de l’ensemble des éléments/composants de ses nacelles, dont ses inverseurs de poussée. Cette nouvelle gamme permet d’offrir aux opérateurs un service de maintenance qui s’adapte à leurs exigences les plus spécifiques pour une ou la totalité des étapes de préparation avant l’entrée en service d’un appareil, jusqu’à sa fin de vie.

NacelleLifeTM comprend une application mobile "JetLife" qui permet de mettre à disposition de la compagnie aérienne les derniers bulletins de service pour l’ensemble de sa flotte de nacelles. Le client est ainsi informé en temps réel via "JetLife" de toute opération de maintenance à apporter à un matériel spécifique. Il a également accès à d'autres informations relatives aux bulletins de service, telles que le prix de ces opérations, leur durée et les bénéfices associés. JetLife est intégré au service de maintenance programmée de l’offre NacelleLifeTM.

Safran propose également "Presto", un outil permettant d’évaluer directement sous l’aile les effets de surchauffe potentielle des structures composites constituant des éléments tels que les structure fixes internes (IFS) de l’inverseur de poussée de la nacelle, et ceci grâce à un outil compact et portable, simple d’utilisation qui effectue un test non destructif sur l’avion.

En cas de décoloration causée par une surchauffe, cet outil rend l’inspection et la validation de l’état d’une structure composite possible, malgré le manque de visibilité normalement nécessaire pour identifier la présence de délamination ou de décollement des composites. Grâce à ses techniques thermographiques infrarouges de pointe, Presto permet aux avions immobilisés aux sols (AOG*) de réduire leur temps au sol.

Olivier Savin, Directeur du Support et Services Clients de Safran Nacelles a déclaré : "NacelleLifeTM allie l'expertise d'un leader mondial dans la fabrication de nacelles à des offres de maintenance proactives et optimisées permettant d’anticiper et de satisfaire les besoins de ses clients tout au long du cycle de vie de leurs avions. L’offre s’applique à l’ensemble de nos nacelles existantes, en cours de production et en phase de développement, à l’instar des systèmes du A380, du A320neo et du A330neo."





