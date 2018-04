SAS commande des Airbus A320neo supplémentaires

Article publié le 10 avril 2018 par David Dagouret

Le 10 avril 2018, un contrat a été signé portant sur l'acquisition de 35 appareils de la famille A320neo.

SAS Group a signé une commande ferme portant sur l'acquisition de 35 Airbus A320neo. SAS louera en plus 15 Airbus A320neo supplémentaires auprès de sociétés de leasing.

Ces nouveaux A320neo rejoindront la flotte Airbus actuelle de la compagnie qui comprend 56 avions (huit A340, huit A330 et 40 appareils de la famille A320). Le choix de la motorisation sera annoncé par la compagnie à une date ultérieure. SAS est client d'Airbus depuis 1980.

Précisons que la compagnie scandinave exploite déjà des Airbus A320neo, appareils qu'elle avait commandés en 2011 lors du salon du Bourget 2011.

Rickard Gustafson, Président et CEO de SAS a déclaré : "Nous avons commencé à mettre en service nos tout-nouveaux Airbus A320neo il y a à peine plus d'un an, et nous avons depuis lors reçu des retours très positifs de nos clients. C'est pourquoi je suis ravi que nous puissions, par cette commande, continuer à améliorer notre offre clients, tout en investissant dans l’avenir de SAS. En outre, nous créons pour la première fois une flotte monotype plus efficiente. Cette commande de 50 Airbus A320neo nous donne accès à l'avion le plus performant du marché, nous permettant ainsi d'optimiser davantage notre efficacité opérationnelle tout en réduisant nos émissions ayant un impact sur le climat."

Eric Schulz, Chief Commercial Officer, Airbus Commercial Aircraft a déclaré : "Nous sommes fiers de ce nouvel engagement de SAS. L'A320neo viendra compléter la flotte actuelle d’Airbus de SAS. Cet appareil affiche une consommation de carburant inégalée, des coûts d'exploitation réduits ainsi qu’une empreinte environnementale très basse. C'est le choix idéal pour SAS pour remplacer ses avions d’ancienne génération. Cela signifie que davantage de passagers de SAS continueront à bénéficier du plus grand confort en vol."





