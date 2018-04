Singapore Airlines choisit STELIA Aerospace pour le siège de la classe affaire de son 787-10

Article publié le 14 avril 2018 par David Dagouret

STELIA Aerospace développe un fauteuil Classe Affaires sur-mesure pour la flotte 787-10 de Singapore Airlines.

STELIA Aerospace a été sélectionné par Singapore Airlines pour développer un fauteuil Classe Affaires sur-mesure pour sa nouvelle flotte de Boeing 787-10.

La nouvelle flotte de B787-10 de Singapore Airlines est configurée en 337 sièges en deux classes, dont 36 en Classe Affaires et 301 en Classe Economie. Les nouveaux fauteuils Classe Affaires ont été développés par STELIA Aerospace spécialement pour Singapore Airlines.

14 caractéristiques personnalisées ont été développées conjointement afin de répondre aux attentes des clients :

Lits full-flat de 76” de long

Grand espace pour les jambes de 44” et largeur de siège de 20” (jusqu’à 26” endescendant les accoudoirs)

Espace pour les pieds de forme traditionnelle (hauteur 12”, largeur d’ouverture 16”,profondeur 25,5”)

Cloisons de séparation ajustables entre les rangées alternantes pour les fauteuils centraux (pleine hauteur et mi-hauteur) afin de customiser le niveau d’intimité

Accoudoirs abaissables.

Les passagers Classe Affaires bénéficieront également d’un écran tactile 18” haute-définition.

Thierry KANENGIESER, VP Cabin Interior, STELIA Aerospace, a déclaré: "Ce nouveau fauteuil Classe Affaires sur-mesure a été développé pendant des mois étroitement avec Singapore Airlines, pour être le nouveau fauteuil Classe Affaires le meilleur de sa catégorie, leader sur le marché mondial. Singapore Airlines est réputée pour définir les standards et ce fauteuil comporte des caractéristiques qui assurent le confort du passager, pour des voyages sur moyen ou long-courrier. Nous sommes très soucieux de la personnalisation de nos produits, afin de satisfaire les besoins et attentes de nos clients, et ce nouveau fauteuil sur-mesure offre un haut niveau de confort combiné à un design moderne."





