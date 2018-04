SpiceJet choisit Expliseat

Article publié le 5 avril 2018 par David Dagouret

La compagnie indienne choisit le fabricant français pour équiper ses Boeing 737 et ses Bombardier Q400.

La compagnie aérienne Indienne, SpiceJet, a choisi le siège le plus léger du monde pour équiper 10 de ses Boeing 737 Nouvelle Génération et 25 nouveaux Bombardier Q400 : le TiSeat E2 fabriqué par Expliseat.

Le siège TiSeat E2 d'Expliseat réduira la masse d’au moins 1,3 tonnes sur chaque Boeing 737 et 400 kg sur les Bombardier Q400. Ce gain permet une économie de carburant, une réduction des émissions de CO2 et une amélioration des performances opérationnelles pour SpiceJet.

M. Ajay Singh, Président de SpiceJet a déclaré : "Nous garantissons à nos clients qu’ils aient le siège le plus confortable quand ils volent avec SpiceJet. Le siège que nous venons de commander est le plus spacieux, avec le plus d’espace pour les jambes, mais il est aussi le plus léger du marché et permet de réduire notre consommation de carburant."

M. Benjamin Saada, Président fondateur d’Expliseat a déclaré : "Expliseat est honoré d’annoncer sa sélection par SpiceJet pour équiper les cabines de classe économie sur les avions existants et les avions neufs de SpiceJet. Ce contrat confirme notre capacité à déployer le TiSeat E2 sur plusieurs modèles d’avions pour des compagnies aériennes majeures".





