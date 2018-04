Transavia France adopte AvioBook

Article publié le 10 avril 2018 par David Dagouret

La compagnie française utilise une solution 100% électronique pour la préparation et le suivi de ses vols.

Transavia France adopte une solution 100 % électronique pour la préparation et le suivi de ses vols. Les pilotes de la compagnie française peuvent désormais abandonner le papier pour la préparation et le suivi des vols de Transavia France. La transition entre le papier et l’électronique a été lancé en 2015, avec l'installation du système EFB (Electronic Fligh Bag) et depuis cette année Transavia a mis à disposition de ses pilotes des Ipads dotés de l'application Aviobook.

Entre 2015 et 2017, avec l'installation du EFB, la compagnie française a supprimé près de 20 kg de papier par vol. Grace à ce système les pilotes pouvaient consulter les documents, traditionnellement en format papier, nécessaires à la bonne préparation d’un vol : briefing, cartes météorologiques, informations aéroportuaires, manuel de l'avion, manuel d'exploitation, cartes de navigation et tout autre document nécessaire à son bon déroulement.

Depuis le début de l'année 2018, Transavia a remplacé le EFB par l'application Aviobook de la start-up AvioVision.

Hervé Boury, Directeur Général Adjoint Exploitation Transavia France a déclaré : "La promesse de Transavia est le low-cost with care pour nos clients comme pour nos collaborateurs. Grâce à ce nouveau système, tous les acteurs opérationnels de la compagnie gagnent en flexibilité et en coût d’opération. Une vraie réussite rendue possible grâce à nos relations étroites avec des start-ups innovantes qui participent à notre développement."





