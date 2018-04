Transavia inaugure sa ligne Paris-Orly Rabat

Article publié le 14 avril 2018 par David Dagouret

Le 12 avril 2018, la compagnie française a lancé sa nouvelle ligne vers la capitale marocaine.

Transavia, la compagnie low-cost a lancé sa nouvelle ligne Paris-Orly Rabat pour l'été 2018. Le premier vol a été effectué jeudi dernier, le 12 avril. La capitale marocaine sera desservie à raison de 3 vols par semaine, le mardi, jeudi et samedi. Cette nouvelle ligne a été inaugurée avec le traditionnel « watersalute » et la cérémonie de coupé de ruban, en présence de Nathalie Stubler, Présidente Directrice Générale de Transavia et Mohamed SAJID, Ministre du Tourisme marocain.

La compagnie française opère déjà 14 lignes depuis la France vers le Maroc au départ de Paris-Olry, Nantes et Lyon.

Nathalie Stubler, Présidente Directrice Générale, Transavia France a déclaré : "Nous sommes très heureux d’annoncer l’ouverture de cette nouvelle ligne pour Rabat. Le Maroc est pour nous un marché clé, pour la compagnie et cette 9ème ligne marocaine au départ de Paris-Orly nous permet de proposer toujours plus de diversité à nos passagers. 2018 sera pour nous une année de consolidation sur ce marché, à travers notre partenariat historique avec l’ONMT afin de répondre au mieux à la demande grandissante sur ces destinations en pleine croissance."





