Transavia poursuit son développement

Article publié le 9 avril 2018 par David Dagouret

La compagnie française se développe avec l’arrivée de 4 nouveaux Boeing 737-800 sur l'année 2018.

Transavia, la low-cost du groupe Air France KLM a accueilli le troisième d’une série de 4 nouveaux Boeing 737- 800 qui portera cette année à 33 le nombre d’appareils de sa flotte.

Ces 4 nouveaux appareils permettront à la compagnie d’opérer ses 88 lignes aériennes dont 12 nouvelles au départ de ses 3 bases, Paris-Orly, Lyon Saint-Exupéry et Nantes-Atlantique. Egalement, ils permettront de renforcer les fréquences quotidiennes sur certaines lignes existantes desservant, notamment le Portugal, l’Espagne, le Maroc ou encore la Tunisie.

La compagnie française augmentera de 12 % son offre vers le Portugal dès l’été 2018, avec notamment la mise en place d’un 6ème vol quotidien vers Porto depuis Paris et d’un 4ème vol quotidien vers Lisbonne depuis Paris. Pour l’Espagne, Transavia ouvrira une nouvelle ligne Paris Orly–Alicante et consolide sa ligne Paris–Madrid avec un 4ème vol quotidien.

Transavia augmentera également de 33 % son offre au Maroc et ouvrira sa ligne Paris Orly–Rabat qui sera opérationnelle dès le 12 avril. Transavia renforcera son offre de sièges de 38 % en Tunisie et ajoutera 3 vols supplémentaires pour Djerba et Tunis soit 10 vols par semaine vers ces deux villes tunisiennes au départ de la capitale.

La croissance de la compagnie passe aussi par le développement en région avec l’arrivée d’un 3ème Boeing 737-800 basé à Nantes qui permettra d’augmenter l’offre de 40 % sur l’été. Lyon bénéficiera également d’une augmentation de 25 % de sièges supplémentaires et devient une base permanente pour 24 PNC.

Au départ de Nantes et Lyon, Transavia ouvrira à l’été 2018 9 nouvelles lignes vers l’Espagne, l’Italie, la Tunisie et le Maroc. Au total, la compagnie low-cost française, entend ainsi accroitre son offre de 18% sur l’année 2018.

Cette stratégie d’expansion s’accompagne également du renforcement des équipes par l’embauche de 140 personnes en 2018.

Nathalie Stubler, Présidente Directrice Générale Transavia France a déclaré : "En 2017, nous avons mis sur le marché 12 % d’offre en plus et réussi à augmenter encore notre coefficient de remplissage de nos avions à près de 91 %. Cette année encore, nous mettons tout en œuvre pour continuer sur cette lancée ! L’arrivée de ce nouvel avion contribue à l’expansion de notre réseau en France et notamment en région, avec une augmentation de 25 % de l’offre au départ de Lyon et 40 % au départ de Nantes."





