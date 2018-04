WOW air choisit le service de maintenance NacelleLife de Safran

Article publié le 17 avril 2018 par David Dagouret

La compagnie islandaise signe un contrat de maintenance avec Safran pour les nacelles de sa flotte des Airbus A320neo.

Safran Nacelles a signé, le 11 avril dernier, avec la compagnie aérienne islandaise WOW air un contrat pour assurer la maintenance et l’entretien des nacelles de moteurs de sa flotte d’avions de ligne Airbus A320neo.

Ce contrat de cinq ans couvre les services de maintenance et réparation ainsi que l’accès aux pièces de rechange pour la famille d’Airbus A320neo de WOW air, équipée de moteurs LEAP-1A de CFM.

Mar Thorarinsson, Directeur Technique de WOW air a déclaré : "Notre compagnie aérienne à bas coût de long-courriers se développe rapidement et par conséquent WOW air doit maintenir la disponibilité de sa flotte. Nous savons que nous pouvons compter sur le support que Safran Nacelles nous apportera pour notre famille d’A320neo."

Olivier Savin, Directeur du support et des services clients de Safran Nacelles a déclaré : "Nous sommes très heureux d’accueillir WOW air dans la famille des clients qui bénéficie du support NacelleLifeTM. Cette compagnie aérienne jeune et dynamique peut compter sur notre expertise en tant qu’équipementier des nacelles de l’A320neo, et de notre réseau mondial et nos ressources en termes de maintenance et réparation."

WOW air exploite actuellement un Airbus A320neo et un Airbus A321neo.

Liens commerciaux

Réagissez ! Cliquez ici pour ajouter une réaction à cette actualité

Sur le même sujet