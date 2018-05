Aer Lingus célèbre ses 60 ans de voyage transatlantique

Article publié le 3 mai 2018 par David Dagouret

Le 28 avril dernier, Aer Lingus, a fêté le 60ème anniversaire de son premier vol transatlantique. En 1958, un Lockheed L1049 Super Constellation d’Aerlínte Éireann s’envolait pour son vol inaugural depuis Dublin et Shannon à destination de New York, avec six membres d’équipages et 99 passagers en classe économique. Aujourd’hui, les vols transatlantiques d’Aer Lingus sont principalement opérés à bord d’appareils Airbus A330, transportant jusqu’à 317 passagers.

En soixante ans, la compagnie irlandaise a transporté près de 35 millions de passagers au dessus de l'atlantique.

Actuellement, la compagnie dessert 13 destinations nord-américaines depuis l’Irlande à savoir : Boston, Chicago, Hartford, Los Angeles, Miami, New York JFK, Newark, Orlando, Philadelphie, San Francisco, Seattle, Toronto et Washington.

