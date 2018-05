Aer Lingus inaugure son vol vers Seattle

Article publié le 24 mai 2018 par David Dagouret

Le 18 mai dernier, la compagnie irlandaise a lancé son vol direct vers Seattle.

Le vol inaugural d’Aer Lingus vers Seattle dans l’État de Washington, a eu lieu le 18 mai dernier. Le vol EI143 a été opéré à bord d’un appareil Airbus A330-200 enregistré sous le code EI-DAA et baptisé "Saint Keeva".



La nouvelle desserte Dublin-Seattle est opérée à raison de quatre vols par semaine, tout au long de l’année, avec 2 218 sièges aller-retour disponibles chaque semaine. Seattle est la seconde ligne transatlantique lancée par Aer Lingus à l’approche de l’été 2018, après l’inauguration du vol Dublin-Philadelphie en mars dernier.



Mike Rutter, Chief Operating Officer d’Aer Lingus, a déclaré : "Nous sommes très heureux d’inaugurer la première liaison directe de l’Irlande vers Seattle dans l’État de Washington, avec quatre vols hebdomadaires. Seattle est une destination très prometteuse pour Aer Lingus, étant donné les forts liens commerciaux qui unissent nos deux régions. C’est une ligne importante pour les voyageurs de loisirs et d’affaires, comme l’illustre la forte demande de billets en classe affaires jusqu’à présent. Notre nouvel accord Interline nous permet de proposer aux passagers 40 nouvelles destinations desservies par Alaska Airlines, notamment Hawaii et l’Alaska. Cela permet également de faciliter l’accès à l’Europe pour les 44 millions de passagers d’Alaska Airlines."



Depuis l’aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle, les tarifs vers Seattle avec escale à Dublin débutent à partir de 259€ TTC taxes et charges comprises.

Liens commerciaux

Sur le même sujet