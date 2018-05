Air Austral s’associe à Air Corsica

Article publié le 16 mai 2018 par David Dagouret

Les deux compagnies ont signé un partenariat pour proposer une nouvelle destination : la Corse via Marseille.

Air Austral et Air Corsica ont signé un partenariat sous la forme d’un accord tarifaire de type SPA (Standard Prorate Agreement) qui vise à faciliter les déplacements de leurs clients au départ de la Réunion et de l’océan Indien de/vers la Corse via Marseille.

Air Austral est ainsi en mesure de proposer à ses passagers de nouvelles destinations en Corse telles qu’Ajaccio, Bastia, Calvi ou encore Figari, via Marseille que la compagnie dessert deux fois par semaine.

De son côté, Air Corsica propose des vols de/vers La Réunion, Maurice, Mayotte, Madagascar (Tananarive, Tamatave, Nosy Bé), Seychelles et Johannesburg à ses clients au départ de la Corse.

Grâce à cet accord et bien qu’ils voyagent sur 2 compagnies différentes, les clients peuvent utiliser un seul et même titre de transport et peuvent bénéficier d’un tarif unique sur tout leur parcours. Ils peuvent également s’enregistrer avec leurs bagages depuis leur ville de départ jusqu’à leur destination finale.

