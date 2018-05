Air Canada publie ses résulats du 1er trimestre 2018

Article publié le 2 mai 2018 par David Dagouret

La compagnie nationale canadienne a enregistré un bénéfice de 397 millions de dollars durant les trois premiers mois de l'année 2018.

Air Canada vient d'annoncer ses résultats pour le 1er trimestre 2018. La compagnie canadienne a enregistrée, pour ce premier trismestre 2018, un bénéfice avant intérêts, impôts, dotation aux amortissements et aux pertes de valeur et location d'avions (BAIIALA) de 397 millions de dollars. En 2017, Air Canada avait enregistré un BAIIALA de 366 millions de dollars au 1er trimestre 2017.



Air Canada a également annoncé une perte d'exploitation de 14 millions de dollars comparée à une perte d'exploitation de 30 millions de dollars au 1er trimestre 2017. La compagnie a annoncé une perte avant impôts ajustée de 72 millions de dollars au premier trimestre de 2018 contre une perte avant impôts ajustée de 63 millions de dollars au trimestre correspondant de l'exercice précédent.



Calin Rovinescu, Président et Chef de la direction d’Air Canada a déclaré : "Nous nous réjouissons de nos résultats vigoureux en ce premier trimestre, période d'ordinaire la plus difficile de l'exercice pour les transporteurs aériens au Canada. Outre les résultats trimestriels et annuels sans précédent annoncés pour les périodes antérieures, notre performance au cours de ce trimestre plus ardu confirme notre progression vers une bonne stabilité des résultats et une rentabilité durable."





Liens commerciaux

Sur le même sujet