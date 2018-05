airBaltic commande jusqu’à 60 avions Bombardier CS300

Article publié le 30 mai 2018 par David Dagouret

La compagnie de Lettonie renouvelle sa confiance envers le CS300.

Bombardier Avions commerciaux et Air Baltic Corporation AS (airBaltic) ont annoncé, qu’elles avaient signé une convention d’achat ferme de 30 avions CS300 avec des options et des droits d’achat de 30 autres avions du même type.

Selon le prix courant de l’avion CS300, la valeur de cette commande ferme s’élève à environ 2,9 milliards de dollars américains. Et ce total serait porté à près de 5,9 milliards de dollars américains si les options sur 15 avions et les droits d’achat sur 15 autres étaient tous exercés.

Avec cette commande, airBaltic devient le plus grand client européen d’avions C Series et vient au deuxième rang des clients mondiaux de cette série avec 50 avions en commande ferme. Le nouveau plan d’affaires du transporteur repose sur une expansion considérable de ses routes au départ des trois pays baltes (Lettonie, Estonie et Lituanie).

Le 18 septembre 2017, Aeroweb-fr.net était parti à la découverte de la compagnie lettone et de son Bombardier CS300 (revoir le reportage).

Fred Cromer, président, Bombardier Avions commerciaux a déclaré : "Le programme d’avions C Series fait de plus en plus d’adeptes sur le marché, et cette importante nouvelle commande de l’exploitant de lancement du modèle CS300 est une autre preuve de sa performance en service exceptionnelle. Nous sommes d’autant plus fiers que l’avion CS300 a aidé airBaltic à se maintenir parmi les transporteurs aériens les plus ponctuels du monde. La gamme C Series est à l’avant-garde du marché des petits avions monocouloirs, et airBaltic a grandement contribué à la démonstration de sa valeur. Au cours des 18 derniers mois, nous avons vu airBaltic se démarquer de plus en plus sur le marché et nous lui souhaitons d’obtenir encore plus de succès avec sa flotte de CS300 agrandie."

Martin Gauss, chef de la direction d’airBaltic a déclaré : "Opter pour les avions C Series avant les autres transporteurs était une décision visionnaire, qui consistait à miser sur la technologie de pointe pour appuyer notre plan de redressement menant à assurer une rentabilité durable. Aujourd’hui, nous profitons de ces avions monocouloirs les plus écoénergétiques. Avec ces économies de carburant démontrées de plus de 22 pour cent, l’avion CS300 contribue grandement à limiter nos coûts d’exploitation. En 2017, nous avons connu une croissance remarquable, et nous avons montré au monde entier les capacités et le confort sans pareils de cet avion novateur. Nous avons parfaitement exécuté la stratégie de modernisation de notre flotte, et nous sommes enthousiastes à l’idée de faire croître davantage notre flotte pour la porter à 80 avions CS300, tout en retirant progressivement nos autres types d’avions au cours des trois prochaines années."





Liens commerciaux

Sur le même sujet