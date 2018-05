Airbus a inauguré sa deuxième plateforme logistique Airlog II

Article publié le 7 mai 2018 par David Dagouret

Airlog II, la nouvelle plateforme de 36 000m² est dédiée à l'activité cabine.

Airbus a inauguré sa nouvelle plateforme logistique Airlog II, d’une superficie de 36 000 m2, soit l’équivalent de cinq terrains de rugby, située zone de Barquil à Toulouse-Cornebarrieu, sur le même site que le premier bâtiment, Airlog I.

Cette plateforme est dimensionnée pour absorber toutes les activités logistiques d’éléments de cabine pour les avions de la famille A350 XWB, A330, et A320 dont les aménagements sont réalisés à Toulouse. Cette nouvelle plateforme logistique représente un investissement de plus de 30 millions d’euros pour Airbus.

Emmanuel de la Sayette, Chef de Projet Airlog II pour Airbus a déclaré : "Ce nouveau hub est conçu pour accélérer les flux d’entrée et de sortie et ainsi nous permettre une plus grande réactivité pour répondre aux besoins des chaînes d’assemblage.Les entrepôts de stockage actuels, répartis jusqu’alors sur plusieurs sites en région Occitanie seront regroupés sur un seul et même site. Un tel rapprochement va permettre d’économiser un demi-million de kilomètres de transport de marchandises par an, soit 1000 tonnes de CO2, l’équivalent de la consommation de 500 véhicules particuliers sur une année."

Airlog II s’inscrit dans la stratégie logistique qu’Airbus a initiée en 2012 et qui a donné lieu à l’ouverture d’Airlog I en 2014 (36 000 m²) et à son extension en 2017 (+12 000 m²).

Airlog I, est dédié aux activités logistiques pour les éléments de structure et les équipements de tous les programmes avions. Avec Airlog II, nouveau « hub » pour des éléments de cabine, Airbus sécurise le développement de sa logistique sur le long terme, sur la zone de Barquil, au plus proche des chaînes d’assemblage.

Avec ces deux plateformes géantes, 84 000 m2 de stockage au total sont disponibles et plus de 200 personnes travaillent sur ce nouveau site.

Les operations logistiques au sein de Airlog II sont réalisées par le groupe Daher.

