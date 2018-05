American Airlines achète 15 Bombardier CRJ900

Article publié le 4 mai 2018 par David Dagouret

Le constructeur canadien et la compagnie américaine ont signé un contrat estimé à près de 719 millions de dollars.

Bombardier Avions commerciaux a annoncé que American Airlines a signé une commande ferme de 15 biréacteurs régionaux CRJ900 neufs. Le contrat d’achat est également assorti d’une option d’achat de 15 CRJ900 supplémentaires. Selon le prix courant de l’avion CRJ900, la valeur de ce contrat d’achat ferme s’élève à environ 719 millions de dollars américains.

À la livraison, American bénéficiera de la toute dernière amélioration apportée aux biréacteurs régionaux de la CRJ Series, soit la cabine Atmosphère. L'espace de cette cabine a été repensé, Les toilettes seront plus spacieuses, les passagers pourront ranger dans les coffres des valises à roulettes surdimensionnées et il y aura un plus grand nombre de solutions de connexion.

Fred Cromer, président, Bombardier Avions commerciaux a déclaré : "Nous sommes heureux de la confiance continue démontrée par American envers Bombardier et l’avion CRJ900. Cette commande témoigne de l’exceptionnelle valeur de la CRJ Series pour le marché régional nord-américain. Grâce à ses caractéristiques d’économie exceptionnelles et au nouvel aménagement de sa cabine, le biréacteur CRJ900 continue d’offrir des possibilités de croissance des revenus uniques, tout en offrant les caractéristiques de cabine les plus modernes, pour un biréacteur régional, qui répondent aux tendances et aux exigences d’aujourd’hui."

American a choisi PSA Airlines pour exploiter les 15 avions CRJ900 configurés en deux classes et comprenant 76 sièges, dont 12 sièges de première classe. La compagnie aérienne prévoit prendre livraison du premier avion au cours du deuxième trimestre de 2019.

